Cagliari Empoli, direzione OK di Sozza? C’è UNA PECCA nella partita dell’arbitro: LE ULTIMISSIME sui rossoblù

Il Cagliari è uscito sconfitto ieri sera all’Unipol Domus contro l’Empoli, con un risultato di 2-0 che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi rossoblù. La partita, valida per la quinta giornata di Serie A, è stata diretta dall’arbitro Simone Sozza.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Sozza ha gestito la gara senza grosse difficoltà, pur commettendo alcuni errori. Tra le poche pecche, si segnala l’ammonizione di Leonardo Pavoletti, scaturita da proteste plateali dopo una spinta subita da Ismajli. Non aver fischiato fallo è stato considerato un errore da parte dell’arbitro, mentre l’ammonizione al 12′ del primo tempo a Colombo per un intervento in ritardo su Luperto è stata giudicata al limite sul piano disciplinare. Corretta, invece, l’ammonizione al 19′ del secondo tempo a Gyasi per un fallo su Azzi.