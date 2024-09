Cagliari Empoli, i toscani PRONTI per la trasferta: ecco un DATO che deve preoccupare i rossoblù in vista della sfida di Serie A

Il Cagliari di Davide Nicola si prepara alla sfida contro l’Empoli, in programma in Sardegna e valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

I toscani di Roberto D’Aversa hanno disputato fino ad ora due gare in trasferta, una a Roma (vinta 1-2), e una a Bologna (pareggiata 1-1). Pertanto, gli isolani dovranno affrontare il match con molta attenzione e non concedere ai biancoblu la possibilità di prendere fiducia durante il corso della gara.