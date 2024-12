Cagliari, l'ex difensore Klavan annuncia il ritiro

Il difensore con un passato anche in Italia con la maglia dei Casteddu annuncia di voler smettere di giocare

Ragnar Klavan, ex difensore del Cagliari tra le altre, ha annunciato attraverso i suoi profili social il ritiro dal calcio giocato. Il primo calciatore estone della Serie A ha giocato anche con le prestigiose maglie di Liverpool ed AZ Alkmaar. Il suo comunicato:

ADDIO – «Oggi dico addio al mio primo amore. Metterò un freno al viaggio iniziato a 15 anni, 24 anni come calciatore professionista. Grazie ai fan del calcio per essere stati con me! Ringrazio i miei genitori, le mie sorelle, tutti i miei amici e compagni di squadra. Sono contento dell’opportunità di aver potuto lavorare con alcuni dei migliori allenatori del mondo».