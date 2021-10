Cagliari, i convocati per la Fiorentina: una novità tra i giocatori di Mazzarri

Mazzarri ha stilato la lista di convocati per la partita contro la Fiorentina, presenta anche un giovane della Primavera del Cagliari

Il Cagliari ha diramato la lista di giocatori convocati da Walter Mazzarri per la partita contro la Fiorentina. Assenti tra i rossoblù Ceter, Dalbert, Godin, Oliva e Walukiewick.

Prima convocazione in Serie A per il giovane Obert, portato da Mazzarri per rinforzare la rosa. Difficile dire se avrà qualche minuto a sua disposizione, ma intanto per il ragazzo sarà una bella emozione senza ombra di dubbio