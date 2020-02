Cagliari Genoa, Maran: «Sconfitta immeritata. Affrontiamo il momento col piglio giusto» – VIDEO

Rolando Maran ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro il Genoa: queste le parole del tecnico del Cagliari

(-Dal nostro inviato a Genova, Alessio Eremita) Rolando Maran commenta con grande amarezza la sconfitta rimediata dal Cagliari contro il Genoa. Queste le parole del tecnico dei sardi.

«È una sconfitta che fa male perché non è meritata. La squadra ha perso tre giocatori in 25 minuti considerato che Oliva ha dato forfait subito prima dell’avvio e altri due si sono infortunati nella prima fase. Non puoi gestire la gara come avresti voluto quando succedono cose del genere. Siamo andati in svantaggio in maniera fortuita, ultimamente non ci dice bene: la settimana scorsa abbiamo preso gol all’ultimo secondo, oggi una traversa nel finale e altre occasioni sfumate».