Diego Godin risulta ancora positivo al Coronavirus mentre il Cholito Simeone oggi potrebbe completare le visite per tornare in squadra

Dopo settimane da incubo in cui tutto è stato messo in discussione, anche il Cagliari può finalmente iniziare a tirare un sospiro di sollievo. I tamponi effettuati lunedì, al rientro dalla trasferta a Verona, sono risultati tutti negativi.

Per il Cholito Giovanni Simeone il campo non è più solo un miraggio. I suoi tre tamponi hanno dato esito negativo e già oggi l’attaccante argentino potrebbe completare le visite mediche che, si spera, ne attesteranno l’idoneità agonistica. La sua presenza nel lunch match di domenica contro l’Inter è ancora in forse

Diego Godin nonostante abbia terminato il suo periodo di quarantena, dopo aver saltato le gare contro lo Spezia e contro il Verona, non sarà presente neanche per la sfida contro la sua grande ex, l’Inter. Il problema? El Flaco Godin continua a risultare positivo nonostante non presenti più sintomi. Dovrà quindi aspettare il primo tampone negativo per poter tornare a far parte del gruppo squadra.