Cagliari, tutto fatto per Goldaniga: visite nei prossimi giorni

Il Cagliari ha concluso la trattativa con il Sassuolo per Edoardo Goldaniga: il difensore sosterrà lunedì e visite mediche

Il Cagliari raggiunge l’accordo per Goldaniga. Si tratta del secondo arrivo dopo quello di Lovato per i rossoblù, che puntano a rinforzarsi ancora per raggiungere la salvezza.

Trattativa conclusa tra Cagliari e Sassuolo, con il ragazzo che lunedì sosterrà le visite mediche per dare inizio alla sua nuova avventura. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.

