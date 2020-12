Cagliari, i 23 convocati di Di Francesco contro il Parma

Sono 23 i convocati del Cagliari scelti da Di Francesco, scelti per la sfida di domani sera al Tardini contro il Parma di Liverani

Domani sera si torna in campo per una nuova sfida di campionato. Il turno infrasettimanale, valido per la dodicesima giornata di Serie A, vedrà protagonisti sul manto verde del Tardini il Parma e il Cagliari. Mister Di Francesco ha chiamato alla sua corte 23 rossoblù: ancora assenti Godin, Ounas e Luvumbo.

Di seguito ecco la lista dei convocati sardi:

PORTIERI: Aresti, Cragno, Vicario;

DIFENSORI: Carboni, Ceppitelli, Faragò, Klavan, Lykogiannis, Pisacane, Walukiewicz, Zappa;

CENTROCAMPISTI: Caligara, Marin, Nandez, Oliva, Rog;

ATTACCANTI: Cerri, Joao Pedro, Pavoletti, Pereiro, Simeone, Sottil, Tramoni.