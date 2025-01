Cagliari, infortunio Luvumbo: novità dall’allenamento, le condizioni

Le ultime sulle condizioni fisiche di Zito Luvumbo, calciatore del Cagliari, dopo l’allenamento odierno dei rossoblù. I dettagli

Il Cagliari ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Zito Luvumbo in vista della prossima giornata di Serie A.

REPORT – «La seduta odierna è iniziata con degli esercizi di attivazione, poi spazio alla tecnica e ad un focus sulla tattica in vista della partita, con i calciatori impegnati in una serie di sviluppi di gioco in fase offensiva. Primo allenamento al CRAI Sport Center per il neoacquisto rossoblù, Elia Caprile. In gruppo Kingstone Mutandwa, lavori personalizzati per Zito Luvumbo. A riposo Yerry Mina, che deve smaltire una distorsione alla caviglia destra riportata nell’ultima gara»