Cagliari, Langella: «Difficile passare da RANIERI a NICOLA»

Antonio Langella, ex Cagliari, è intervenuto per parlare proprio della squadra rossoblu e del cambio allenatore

L’ex Cagliari Antonio Langella ha analizzato l’importante cambiamento dei sardi con l’addio di Ranieri e l’arrivo di Nicola sulla panchina rossoblu. Ecco le sue parole a TuttoCagliari.

SERIE A – «Alla luce di quanto visto in campo, secondo me al Cagliari manca qualche punto. Anche contro il Como, per capirci, non ha giocato male, tanto che ha avuto l’occasione per portarsi sul 2-0. E col Lecce i rossoblù avrebbero dovuto raccogliere almeno un punto. Insomma, è stato un avvio di campionato piuttosto in salita»

GIOCO – «Il gioco di Nicola è sensibilmente diverso da quello di Ranieri. A tratti, specie nel primo tempo contro la Roma, si è vista la mano del nuovo allenatore. Magari questi alti e bassi iniziali sono dovuti anche alle fisiologiche difficoltà che la squadra sta incontrando nel recepire e nell’assimilare le nuove idee tattiche, non crede?»

ADATTAMENTO – «So molto bene, anche per esperienza personale, che non è mai facile adattarsi rapidamente al gioco proposto da un nuovo allenatore. Specie se le idee del mister appena arrivato si discostano notevolmente da quelle del suo predecessore. È dura cambiare pelle – e identità – dopo aver giocato sempre, per diversi anni, in un determinato modo. E Nicola sposa un calcio completamente diverso da quello di Ranieri: punta tantissimo sul ritmo e sull’aggressività, e in più non molla mai fino al novantacinquesimo. Insomma, ci vorrà un po’ di tempo per vedere il vero Cagliari»