Cagliari, Mauro Esposito: «Il Napoli DEVE stare attento»

Mauro Esposito, ex attaccante del Cagliari, ha parlato della prossima giornata di campionato contro il Napoli

Mauro Esposito ha presentato la sfida del Cagliari, sua ex squadra, contro il Napoli di Antonio Conte. Le parole sono state riportate da CalcioNapoli1926.

CAGLIARI-NAPOLI – «Ranieri è stato un allenatore pratico, non vedevi la squadra giocare bene. Ero sicuro che avrebbe salvato il Cagliari. Con Nicola, invece, ho visto qualcosa di positivo. Ho visto la voglia di fare la partita, che non è facile per una squadra piccola. Il Napoli deve stare attento perché è una partita aperta e può succedere di tutto. Certamente il Napoli è più forte e può vincere, ma al Sant’Elia il Cagliari vuole fare bene».