Cagliari Milan, Zappa: «Dobbiamo riscattarci. Quel giocatore è devastante»

Gabriele Zappa, difnsore del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match di Serie A contro il Milan di Paulo Fonseca. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di DAZN:

LE PAROLE – «Sicuramente dobbiamo riscattarci, abbiamo tanta rabbia e voglia di fare punti. Giocare qui non è facile per nessuno, magari loro temono questo. Leao? La sua dote è che quando strappa è devastante, anche fisicamente lo è. Mi devono aiutare nei raddoppi per contenerlo il più possibile, magari anche il centrocampista oltre a Zortea»