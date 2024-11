Cagliari Milan, si avvicina la sfida: il report dell’allenamento. Tutti a disposizione per il tecnico Nicola

Cagliari Milan, la squadra di Davide Nicola si prepara la partita contro i rossoneri al Crai Sport Center: il report dell’allenamento

Il Cagliari si prepara per la prossima gara di Serie A. I rossoblù di Nicola tornano a giocare davanti ai propri tifosi. Gli isolani giocheranno contro il Milan di Fonseca. La partita si giocherà sabato alle ore 18. L’incontro è valido per la 12a giornata di Serie A. Non sarà semplice, soprattutto dopo la vittoria prestigiosa dei rossoneri contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu in Champions League: l’allenamento odierno è stato svolto presso il Crai Sport Center. Ecco il report di oggi:

IL REPORT – «Agli ordini di mister Nicola e del suo staff, la squadra si è allenata questo pomeriggio: attivazione, esercitazioni dedicate alla tecnica. A seguire due gruppi: i calciatori più impiegati nell’ultimo match hanno svolto un lavoro atletico, per gli altri serie di partitelle giocate in spazi ridotti e ad alta intensità».