Cagliari, Muzzi: «Piccoli? Grandissimo attaccante»

Roberto Muzzi, ex attaccante di Serie A, ha parlato del centravanti del Cagliari Roberto Piccoli

Roberto Muzzi, coordinatore tecnico del Cagliari Primavera, ha parlato a Radio Sportiva per approfondire il discorso relativo a Roberto Piccoli, anche in ottica Italia.

ATTACCANTI IN SERIE A – «Credo che nel campionato italiano ci siano degli attaccanti fortissimi, dispiace per l’assenza di Scamacca. Noi qui a Cagliari abbiamo Piccoli che è un grandissimo attaccante, è un giocatore tardivo ma sicuramente farà comodo all’Italia. A me piacciono tutti gli attaccanti che sono andati in Nazionale, non mancano le alternative. Retegui e Raspadori sono degli attaccanti molto bravi, il primo fa gol e si sbatte».