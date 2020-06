Cagliari, Nainggolan stringe i denti: il belga vuole tornare subito in campo

Nainggolan stringe i denti e punta al ritorno in campo contro l’Hellas Verona: le condizioni del centrocampista del Cagliari

L’infortunio di Radja Nainggolan rappresenta un’inaspettata tegola per il Cagliari in vista della ripartenza ufficiale della Serie A. Il centrocampista sta svolgendo terapie per alleviare il dolore al polpaccio destro.

Per lui, però, si ipotizza già un ritorno in campo per la sfida all’Hellas Verona di sabato 20 giugno, recupero della 25a giornata di campionato che era stata rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus.