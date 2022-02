Cagliari, Tribunale FIFA: se non paga 2 milioni al Boca per Nandez rischio mercato bloccato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Tribunale della FIFA ha stabilito che il Cagliari dovrà saldare una rata da 2 milioni al Boca per Nandez: rischio mercato bloccato

Cagliari sotto la lente d’ingrandimento per l’acquisto di Nandez dal Boca Juniors.

La sentenza del Tribunale FIFA obbliga i sardi a saldare una rata da 2 milioni che non risulta pagata al club argentino. Entro pochi giorni la scadenza con il rischio di subire una sanzione in caso di mancato pagamento. Il pericolo è il mercato bloccato per le prossime tre sessioni.