Cagliari, Nicola PUNTA su di lui a centrocampo: la SCELTA

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, potrebbe aver preso la sua decisione per il centrocampo rossoblu

Domenica all’ora di pranzo il Cagliari di Davide Nicola se la vedrà con la Juventus. Una trasferta difficile per i sardi, ma che arriva nel momento migliore dopo le vittorie in Coppa Italia e campionato.

A proposito del successo in Serie A contro il Parma, a brillare alla prima da titolare per il centrocampista Michel Adopo. Proprio per questo, l’ex Torino potrebbe essere tranquillamene confermato con la Juventus.