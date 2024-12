Cagliari, Pastore non ha dubbi: «Nicola è un grandissimo specialista di salvezze però...»

Cagliari, Pastore non ha nessun dubbio: «Nicola è un grandissimo specialista di salvezze però…». Le dichiarazioni

Nel corso della trasmissione Fontana di Trevi, sui canali di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha fatto un’analisi della stagione del Cagliari in Serie A. Le sue parole:

PAROLE – «Davide Nicola è un grandissimo specialista di salvezze: 5 volte quartultimo con 5 squadre diverse. Il Cagliari di Nicola è terzultimo, squadra che non è da terzultimo posto, c’è molto di peggio del Cagliari, come rosa e come allenatore visto anche il curriculum. »

«Però si sta inabissando, da qualche settimana, in una strana voglia di antico testamento: una squadra penitenziaria, una squadra che deve soffrire, perché il suo allenatore, che è bravissimo a dare un elettroshock a squadre in crisi, basta pensare alla Salernitana o all’Empoli lo scorso anno, ha questo approccio molto sui nervi, sull’impeto, sull’agonismo e non molto sulla qualità del gioco. »

