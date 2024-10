Cagliari, Pavoletti VEDE la Juventus: le ULTIME

Leonardo Pavoletti mette nel mirino la partita contro i bianconeri dopo l’infortunio accusato al piede

Buone notizie in casa Cagliari: Leonardo Pavoletti ha recuperato per la sfida contro la Juventus. Una notizia che fa felice Davide Nicola che pian piano sta ritrovando pezzi importanti per il suo scacchiere tattico.

Dopo Matteo Prati, tornato ad allenarsi in gruppo, e con Gianluca Gaetano che ha messo nelle gambe minuti importanti contro il Parma, ora tocca all’esperto attaccante tornare in campo dopo la botta al piede.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il capitano dei Casteddu si è completamente ripreso dall’infortunio e sarà a disposizione per la sfida di Torino contro i bianconeri domenica all’ora di pranzo.