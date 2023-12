Cagliari, Ranieri: «Lottando così porteremo a casa la salvezza»

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli

ATTACCANTI – «Era per provarci, con due bocche da fuoco potevamo metterli in difficoltà. Sono contento della prova della squadra, abbiamo lottato fino all’ultimo. Avremmo meritato il pari, peccato. Ma il Napoli è campione d’Italia»

OSIMHEN – «Quando si riesce ad andare via in mezzo a 4 uomini, che puoi fare? Bravi e basta! Non puoi incolpare nessuno dei miei»

SALVEZZA – «Guardo solo la mia squadra, siamo partiti con l’handicap, sapevamo che saremmo entrati in campo dopo 8-9 giornate. Sono convinto che lottando così porteremo a casa la salvezza. Dobbiamo continuare così, partita dopo partita»

