Cagliari, Ranieri: «Contro il Napoli non potevamo proprio perdere»

Le parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, nel post partita della gara contro il Napoli. I dettagli

Claudio Ranieri ha parlato a Dazn nel post partita di Cagliari-Napoli, terminata 1-1.

PAROLE– «Assolutamente. I ragazzi hanno lottato. Il Napoli ha trovato il goal su errore nostro, per fortuna non hanno raddoppiato. Ma il nostro pubblico ci ha sostenuto ed abbiamo pareggiato meritatamente. Sarebbe stato brutto perdere. Ci siamo guadagnati il pareggio con il desiderio di non soccombere davanti ad una grande squadra. Gaetano? Beh, non è facile giocare contro una squadra del genere. Dovevamo giocare oltre la linea difensiva avversaria e lui si trovava sempre a metà, ha dovuto ricevere palla tra le linee ed aiutare contestualmente Lapadula. Siamo con l’acqua alla gola. Prima di tutto dobbiamo dimostrare a noi stessi che non vogliamo scendere in B».

