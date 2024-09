Cagliari, inizia oggi il RITIRO: ecco come sono andati i PRECEDENTI

Il Cagliari inizia oggi il suo ritiro per trovare la prima vittoria stagionale: non è la prima volta che i rossoblù lo usano, ecco i precedenti

Il Cagliari si prepara alle cruciali sfide contro Cremonese e Parma con una decisione importante: la squadra andrà in ritiro per ritrovare concentrazione e determinazione. Come riporta L’Unione Sarda, non è la prima volta che il club del presidente Tommaso Giulini ricorre a questa mossa.

L’ultima volta era arrivata dopo la sconfitta contro il Palermo: successivamente arrivò l’esonero di Fabio Liverani. In quell’occasione, la squadra era rimasta ad Asseminello fino alla partita del 26 dicembre contro il Cosenza. Un ritiro anticipato si era visto anche lo scorso anno, dopo la sconfitta casalinga con la Lazio, la famosa gara che aveva spinto Claudio Ranieri a presentare le dimissioni (successivamente bloccate dai giocatori). Proprio i giocatori rossoblù avevano chiesto di anticipare il ritiro di un giorno in vista della trasferta contro l’Udinese, che poi segnò l’inizio della risalita in classifica.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24.COM