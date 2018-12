Cagliari, Salamon: «Fatto un passo in avanti»

Cagliari reduce da un ottimo pareggio in rimonta per 2-2 contro la Roma di Spalletti: il difensore rossoblu Bartosz Salamon ha analizzato il match del Sant’Elia

Primo punto della stagione per il Cagliari di Massimo Rastelli, che ha ottenuto in rimonta un 2-2 contro la Roma di Luciano Spalletti. Nel post-gara, come riportano i nostri colleghi di Cagliarinews24.com, Bartosz Salamon ha rilasciato alcune dichiarazioni.

LE PAROLE DI SALAMON – «Abbiamo fatto un passo avanti, oggi l’atteggiamento giusto ci ha fatto esprimere coraggio, grinta e intensità. Abbiamo voltato pagina rispetto a Genova, quella gara ci ha insegnato qualcosa e fa parte del passato, ora guardiamo avanti. A tratti abbiamo messo sotto una squadra forte come la Roma, interpretando bene quello che il mister ci aveva chiesto di fare in settimana. La gara l’avevamo preparata così, ci sono ancora degli errori ma non sono dei limiti: sono cose che possiamo migliorare. Era fondamentale muovere la classifica prima della sosta, ci dà morale e ci permette di guardare avanti con fiducia e volontà. L’intesa con Bruno Alves e Isla in difesa? E’ impossibile girare perfettamente a questo punto del campionato, il pacchetto arretrato vive di sincronismi e affiatamento: andrà sempre meglio».