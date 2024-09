Cagliari, Scuffet: «Dopo Lecce c’era RAMMARICO. Napoli? Sappiamo quanto ci TENGONO i tifosi…»

Le parole di Simone Scuffet, portiere del Cagliari, sulla stagione dei rossoblù in Serie A. Tutti i dettagli

Simone Scuffet ha parlato a margine di un evento per Najibe Zaher, dell’inizio di stagione del Cagliari.

LE PAROLE– «La partita di Lecce? Ci ha lasciato rammarico, giocando con un uomo in più per tutto quel tempo e creando occasioni potevamo portare a casa punti. Però ci ha lasciato la consapevolezza di aver creato molto, ma anche che abbiamo subito un altro gol su calcio d’angolo. Questo è uno spunto di riflessione su quando possiamo fare meglio su questo aspetto. C’è la consapevolezza che siamo all’inizio del nostro percorso, abbiamo gettato delle basi ma dobbiamo continuare a migliorare. Stiamo cercando di mettere in pratica quello che ci chiede il mister, ci sono dei cambiamenti rispetto a quello che facevamo l’anno scorso e ci vuole tempo per metterle in pratica. La prossima partita? Per noi sono tutte importanti perché valgono tutte tre punti. Sappiamo che per i tifosi sarà importante e ci auguriamo che ci diano il loro sostegno dall’inizio alla fine».