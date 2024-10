Palomino sicuro: «Contento per il gol ma più per la vittoria. Dedico il gol a chi mi ha aiutato e a Zapata, speriamo torni presto»

Palomino ha parlato nel post gara tra Cagliari e Torino, valida per il campionato di Serie A 2024/2025. Le dichiarazioni

Jose Palomino ha parlato nel post partita del match tra Cagliari e Torino, valida per il campionato di Serie A 2024/2025. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn:

GOL – «Ho fatto il mio, sono contento per il gol ma più per la vittoria. Possiamo ancora dare di più, dobbiamo lavorare tanto. Dedico il gol a chi mi è stato vicino e a Duvan Zapata, lo rivogliamo in campo»

VITTORIA – «Conta tanto, ci serviva essere forti in casa, trovare tre punti, contro una squadra forte. Tutte le partite saranno dure e pesanti»