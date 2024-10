Cagliari Torino è il prossimo incontro di Serie A, ecco come Vanoli sta sfruttando al meglio la pausa Nazionali, il dato sui biglietti nel settore ospiti

Neanche il tempo di dare il via alla pausa legata agli impegni con le Nazionali, che per Paolo Vanoli è già (quasi) tempo di tornare in campo. Domenica 20 ottobre alle 18 infatti, tra una settimana esatta, andrà di scena Cagliari Torino. Match di cartello offerto dal palinsesto della Serie A, valido naturalmente per la giornata numero otto del calendario italiano.

Una sfida, quella in programma tra le mura della Unipol Domus, che molto potrà dirci sul cammino e lo stato di salute delle due squadre. Se da un lato i padroni di casa (reduci tra l’altro dal convincente pareggio con la Juventus) sono alla disperata ricerca di punti per prendere il largo dalla zona più calda della classifica. Dall’altro i granata (in testa alla graduatoria fino a due giornate or sono) necessitano di un risultato favorevole per allontanare qualche nube di troppo dopo i ko inanellati con Lazio e Inter.

Lo sa bene Vanoli, che proprio in previsione di Cagliari Torino ha cercato di organizzare al meglio il lavoro nell’arco della pausa Nazionali. Privato di gran parte della sua rosa, l’allenatore si è concentrato sui pochi uomini a sua disposizione in questi giorni. Grande lavoro quindi con gli astri nascenti dell’arsenale granata (vedi coi giovani Dembele e Balcot) e con calciatori che possono ricoprire un ruolo chiave dopo il pesantissimo infortunio di Duvan Zapata. Tra questi, Nikola Vlasic su tutti.

Dopo aver alzato i giri del motore tra la palestra e il campo secondario del Filadelfia, è decisamente probabile che ora Vanoli possa concedere ai suoi almeno due giorni di pausa. Poi, sarà di nuovo il tempo di tornare al lavoro, questa volta con i nazionali al completo. A tal proposito, l’accoglienza in Sardegna per il Toro sarà delle migliori. Procede infatti spedita la vendita dei biglietti nel settore ospiti per Cagliari Torino. Sono già diversi i club e i gruppi del tifo organizzato ad aver acquistato il proprio biglietto, con bene oltre la metà dei poco più dei 400 ticket disponibili che dovrebbero già essere stati strappati.