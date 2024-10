Cagliari, Zappa: «Il primo gol in A è stato esaltante, ma la promozione a Bari…»

Le parole di Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, sulla sua esperienza con la maglia rossoblù tra Serie A e promozione

Gabriele Zappa ha parlato a L’Unione Sarda dei suoi ricordi più belli con il Cagliari.

PRIMA CON IL CAGLIARI: «Venti settembre 2020, col Sassuolo. L’esordio in Serie A. Quelle vibrazioni sono difficili da spiegare. Giocai l’ultima mezz’ora, tra l’altro pareggiammo dopo che avevo recuperato palla io. Centocinquanta partite dopo sono cresciuto molto a livello umano».

BARI: «Ho rivisto quel dribbling tante, tantissime volte. Ogni volta mi soffermo sulla gioia dopo il gol di Pavo. È stata forse una delle emozioni più grandi della mia vita. Ero così dentro la partita che non pensavo a niente, ho dato retta all’istinto. Ho provato a fare qualcosa che nessuno si aspettava. Forse è stato il momento più esaltante in rossoblù, anche il primo gol in Serie A è stato bellissimo, così come la salvezza l’anno scorso. Ma Bari è Bari. Ci credevo davvero, anche perché nello spogliatoio si respirava la certezza di andare in A già in semifinale».

