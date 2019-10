L’attaccante della Lazio, Felipe Caicedo, commenta in zona mista la bella vittoria biancoceleste sul Torino

(-Dalla nostra inviata allo stadio Olimpico) Felipe Caicedo commenta con estrema soddisfazione la bella vittoria della Lazio sul Torino. Un 4-0 che non ammette appelli e che rilancia i biancocelesti in classifica. Così l’attaccante ecuadoriano in zona mista

«Siamo tutti molto contenti stasera. È stata una grande Lazio, siamo in fiducia e si vede»