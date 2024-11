Urbano Cairo è tornato a parlare della presunta cessione del Torino, vediamo le dichiarazioni del patron granata che puntualizza così sull’argomento

È tornato a parlare Urbano Cairo. L’attuale presidente del Torino è intervenuto questo pomeriggio – intorno alle ore 16 – ad un convegno in Senato dedicato all’editoria e media nell’era digitale (presenti tra gli altri Gasparri e l’amico noto tifoso del Milan Confalonieri). Ai margini dello stesso l’imprenditore alessandrino ha avuto modo di scambiare anche qualche battuta proprio sulla società granata e in modo particolare sulla presunta cessione di questa.

Ieri pomeriggio infatti, lo stesso Cairo – protagonista in un’altra conferenza – aveva menzionato la possibilità di ‘lasciare’ la scuderia di Via Viotti. Solo però, precisando a tal proposito, al palesarsi di una figura più facoltosa. Vediamo dunque le nuove dichiarazioni, parole che sostanzialmente ricalcano quelle precedenti e sottolineano come nessun incontro con potenziali acquirenti (nelle ultime ore ventilava il nome di Red Bull o di papabili fondi sauditi) sia al momento andato in scena.

URBANO CAIRO SULLA PRESUNTA CESSIONE DEL TORINO – «Torino? Io non voglio rimanere a vita, venderò se arriverà qualcuno più ricco e più bravo di me, ma al momento non c’è. Al momento non c’è stato nessun incontro».