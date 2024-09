CALAFIORI OUT contro il PSG? Arteta: «Problemi al GINOCCHIO, ecco come sta»

Riccardo Calafiori rischia di saltare il debutto in Champions League in Arsenal-PSG: problemi al ginocchio per lui, le parole di Arteta

Riccardo Calafiori a rischio per il prossimo impegno di Champions League dell’Arsenal con il PSG. Il difensore ex Bologna infatti ha rimediato un problema al ginocchio nell’ultima partita di Premier League contro il Leicester. In conferenza stampa il tecnico Arteta ha parlato così delle sue condizioni.

«Oggi dovremo rivalutare lui e Ben White, visto che ieri non abbiamo fatto alcuna sessione di allenamento. L’ho visto dopo la partita, era un po’ affranto».