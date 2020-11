Calcio Estero NEWS LIVE: gli aggiornamenti del 26 novembre

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Maradona, la proposta di Villas Boas – La scomparsa di Diego Armando Maradona ha colpito tutto il mondo del calcio e non solo. E nel post partita di Marsiglia-Porto, l’allenatore dei francesi Villas Boas ha fatto una proposta: «Mi piacerebbe che la FIFA ritirasse la maglia numero 10 per tutte le squadre, in tutte le competizioni del mondo. Sarebbe il miglior omaggio possibile per Diego. Si tratta di una perdita incredibile per il mondo del calcio».

Champions League, Neuer batte un record di Cristiano Ronaldo – Con la vittoria del Bayern Monaco contro il Salisburgo, Manuel Neuer ha raggiunto un record superando Cristiano Ronaldo. Sono infatti 15 le vittorie consecutive dei bavaresi in Champions League, partite in cui in campo c’è sempre stato il portiere tedesco che supera così il fuoriclasse portoghese fermo a quota 14.