Rinnovo Maignan, stallo col Milan e piani ribaltati per il futuro

E’ al momento in stand by il rinnovo di Maignan con il Milan: i piani sembrano essere cambiati per il futuro.

L’obiettivo del portiere è vincere, che sia in rossonero o altrove, e per questo non è assolutamente da escludere una sua partenza in estate. Chiaro è che il Milan non potrà più chiedere 100 milioni visto il rendimento del francese (che piace molto al Bayern) in questa stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.