Comi Torino: «Per l'Europa credici». E su Juric...

Antonio Comi, ex giocatore del Torino, ha parlato a La Stampa della stagione dei granata e del lavoro di Ivan Juric. Le sue dichiarazioni:

TORINO – «Quando vedo il Toro vedo una squadra con una sua fisionomia e identità, con Zapata un passo sopra gli altri. Sono stati tre anni importanti, buoni soprattutto i primi due in cui la squadra si è assestata in classifica, ma quest’anno ci vorrebbe la ciliegina sulla torta: non tutto è perduto per l’Europa. Il bilancio comunque resterà positivo».

JURIC – «Juric è stato molto bravo a riproporre il tema dell’attaccamento del tifoso verso la squadra, per me quello che sostiene è vero: ci vuole più amore. Si fa anche con la comunicazione, non dicendo certe cose in determinati momenti. Bisogna sempre essere positivi, anche se a volte occorre lo scontro»