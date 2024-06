Empoli Nicola, quale futuro per il tecnico? Un altro club ci sta pensando

Empoli, discussioni in corso sul futuro di Davide Nicola: il tecnico ha solo un anno di contratto e c’è l’interesse di un altro club

Il Cagliari sembra aver individuato il successore di Claudio Ranieri. Le voci e le indiscrezioni sul prossimo allenatore della squadra rossoblù continuano a circolare, ma il nome in cima alla lista dei desideri del Presidente Tommaso Giulini sembra essere quello di Davide Nicola. Il tecnico dell’Empoli potrebbe essere un candidato concreto per il club sardo. Presto potrebbero intensificarsi i contatti per portarlo in Sardegna? Nicola ha ancora un anno di contratto con l’Empoli. Molto presto ci sarà un incontro fra il club toscano e l’allenatore. Come riporta TMW, è previsto un incontro tra domani e martedì.