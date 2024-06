Olanda, niente Europei per De Jong? Le parole di Van Gaal

Olanda in pensiero per Frenkie De Jong, il ct Van Gaal sta ragionando se sostituirlo o cercare di recuperarlo per gli Europei

In Olanda tengono banco le condizioni di Frenkie De Jong in vista degli Europei. Il centrocampista del Barcellona non è al 100% e il ct Van Gaal ne ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

«Tutti sono al 100% tranne Frenkie, che ha fatto il passo successivo. È possibile che non sia in forma per la prima partita. Rimarrà comunque in squadra. Allora potremmo aspettare la seconda o la terza partita. È una possibilità. Solo se non potrà giocare le prime tre partite dovrò pensarci… Se avrò la sensazione che sia davvero in ottima forma per le partite della fase a gironi, allora continuerà, ma in caso contrario…».