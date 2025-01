Se “Cherki” trovi, ma la priorità dell’Atalanta sul mercato deve essere un centrocampista (per aiutare Ederson e De Roon)

La priorità in termini di calciomercato per l’Atalanta è un centrocampista in più: essenziale un nuovo innesto per rifiatare De Roon ed Ederson

Nelle ultime ore sui social sta circolando un detto molto particolare, associato al sogno dei sogni del calciomercato dell’Atalanta “Se Cherki trovi”. Tutto molto bello e legittimo, dall’altra parte però non bisogna dimenticarsi di una priorità nerazzurra non indifferente: un centrocampista in grado di completare un reparto che ad oggi dipende solo da due giocatori.

Dal 2016 ad oggi l’Atalanta di Gasperini non ha mai avuto a disposizione una rosa tanto competitiva quanto completa, e giustamente Percassi non tarda a sottolineare che il consolidamento della prima squadra sia assai fondamentale: senza dimenticare una Dea che non è intenzionata a cedere a gennaio i suoi gioielli nonostante le classiche voci dove accostano X alla squadra Y manco fossero i binari dei treni (sempre se arrivano in orario).

Tuttavia, è oggettivo dire che il centrocampo atalantino, uno dei reparti migliori della rosa, si può dire essere dipendente dal duo Ederson-De Roon: su tutti l’olandese dove nonostante la sua costanza a tagliare legna in mediana avrebbe bisogno di rifiatare considerando anche l’assenza di un suo vice puro. Certo, ci sarebbero anche Pasalic e Sulemana però il croato nonostante sia diventato più tuttocampista (e tendente al “lavoro sporco”) è alterno, mentre l’ex Cagliari non si è dimostrato all’altezza della situazione.

Nel mezzo ovviamente la testa della classifica che induce ad un detto che viene dal cuore “Ora o mai più!”, anche se l’Atalanta comunque per il centrocampo le sue mosse le ha già fatte tra i 18 milioni di euro per Frendrup (rifiutati dal Genoa), Bondo ed infine Engles. E se dovesse rimanere così? E’ una scelta rischiosa, soprattutto nel caso in cui uno dei due (Marten in primis) dovesse stare fermo per molto tempo: al di là della capacità dei nerazzurri si sapersi riadattare in ogni singolo modo.