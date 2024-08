Calciomercato Atalanta, la CESSIONE di Hateboer è ora UFFICIALE: il comunicato del club allenato da Gasperini

Hateboer non giocherà con la maglia dell’Atalanta la prossima stagione. Il club bergamasco, infatti, ha ufficializzato la sua cessione. Di seguito il comunicato.

COMUNICATO – «Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Stade Rennais FC il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Hans Hateboer, 30enne laterale destro olandese che in maglia nerazzurra ha totalizzato complessivamente 245 presenze in tutte le competizioni nelle sue sette stagioni e mezza di militanza, culminate con la vittoria della UEFA Europa League lo scorso 22 maggio. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club salutano con affetto e riconoscenza Hans, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva».