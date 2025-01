Calciomercato Atalanta, da Cherki fino a Berardi: il piano nerazzurro per sostituire Ademola Lookman a gennaio

Calciomercato Atalanta, i nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante: da Cherki fino a Berardi. Ecco la lista per sostituire Lookman

Il calciomercato Atalanta è in piena evoluzione dopo l’infortunio di Lookman, e gli obiettivi di D’Amico sono molto chiari nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato da CalcioNews24, ecco il piano dell’Atalanta per l’attaccante in ordine di priorità per sostituire Lookman. Cherki è l’obiettivo numero uno, a seguire Raspadori (dove ci sono stati contatti con il Napoli), terza scelta Maldini, El Shaarawy e ultima quella di Berardi.