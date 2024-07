Per COMPRARE serve VENDERE: l’effetto domino dell’Atalanta (Da O’Riley a Koopmeiners fino all’asse Danso-Djimsiti)

L’effetto domino dell’Atalanta su quelle che saranno le ultime mosse di calciomercato estive: da Koopmeiners a O’Riley fino a Djimsiti

Su che cosa manca a questa Atalanta è risaputo, ma la domanda che sorge spontanea a fine luglio è la seguente: quando i nerazzurri chiuderanno tutte quelle trattative necessarie per completare la rosa? Se da una parte occorrerà mettere il piede sull’acceleratore (la Finale di Supercoppa è alle porte così come il campionato), dall’altra la Dea è finito in un vero e proprio effetto domino: per comprare determinati giocatori serve cedere.

In difesa l’Atalanta spinge per Danso, ma ha bisogno di cedere Djimsiti. Certo, è chiaro che alla Dea serva un difensore più fresco di Rafael e Berat, ma numericamente i nerazzurri sono a posto: Scalvini, Berat, Kolasinac, Hien, Toloi e Godfrey (a sostituire Palomino), la difesa dell’anno scorso più un jolly. Un nuovo giocatore potrà esserci solo se verrà venduta una pedina.

A centrocampo il tanto desiderato O’Riley è legato a Koopmeiners per tutta una serie di fattori: in primis se il gioiello del Celtic fosse scollegato l’Atalanta l’avrebbe già preso, e oggettivamente a centrocampo la coperta è già giusta (e se non verrà ceduto Teun, lo sarà almeno uno tra i centrocampisti). Ederson, De Roon, Pasalic, Sulemana completano numericamente già il reparto. Matt al posto di Miranchuk sulla trequarti? No, perché è un discorso che vale solo per Zaniolo, al di là dei riadattamenti come punta.

Le fasce sono l’unico reparto ad oggi slegato, dove l’Atalanta non ha necessariamente bisogno di vendere per liberare spazio. Chiaramente un “Buongiorno parte 2” è una preoccupazione comprensibile rischiando di avere la coperta corta, e certe volte comprare prima di vendere può essere la soluzione giusta, ma per far sbloccare determinati meccanismi di calciomercato occorre applicare tale procedura.