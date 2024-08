Il calciomercato dell’Atalanta si SBLOCCA sugli ESTERNI: via Hateboer, Bakker sul mercato (e nuovi “Mister X”)

Sugli esterni l’Atalanta farà una mega rivoluzione in questa sessione di calciomercato: ceduto Hateboer, Bakker sul mercato e…

Il mercato dell’Atalanta prevede anche la rimozione e ampliamento del parco esterni: fondamentale per il gioco di Gian Piero Gasperini. Per quanto il reparto sia comunque corto, la Dea ha deciso di attuare l’effetto domino “prima cedo e poi compro”.

Hateboer volerà in Francia al Rennes per una cifra che va dai 3 ai 4 milioni di euro, mentre Bakker è ancora sul mercato (dove si aspetterà una nuova offerta). Non solo uscite però, perché secondo quanto raccolto da CalcioNews24, ci potrebbe essere l’inserimento di un possibile mister X sulla fascia (non è da escludere, forse, che sia calciatore italiano). Si attendono aggiornamenti.