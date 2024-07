Atalanta, a breve un’altra OFFERTA per acquistare O’Riley. KOOPMEINERS? La Dea aspetta (soprattutto la Premier)

L’Atalanta farà un’altra offerta per O’Riley. Koopmeiners? Juve presente, ma la Dea aspetta il Liverpool. Le ultime di calciomercato

Aspettando di formalizzare l’operazione Brescianini, l’Atalanta nel frattempo è nel mezzo dell’operazione Matt O’Riley: reputato il degno erede di Teun Koopmeiners. Sul giocatore del Celtic i nerazzurri non vogliono mollare la presa nonostante concorrenza e il prezzo imposto dagli Scozzesi.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNews24, l’Atalanta a breve farà un’altra offerta per O’Riley (dovrebbe essere sui 16/17 + bonus). E su Teun Koopmeiners? La Juve rimane lì, però è nel ben mezzo di una strada in salita: ha bisogno di vendere i suoi esuberi per arrivare almeno a 50 milioni di euro da proporre ai nerazzurri. La Dea aspetta, soprattutto la Premier League (Liverpool su tutti): consapevole che potrebbero portare a breve l’offerta giusta e i “testoni” che l’Atalanta vuole da Koopmeiners (60/70).