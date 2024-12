Calciomercato Atalanta, Maldini sempre nei radar dei nerazzurri. Novità sul trequartista del Monza?

Calciomercato Atalanta, com’è la situazione legata a Daniel Maldini visto l’enorme interesse dei nerazzurri per il trequartista del Monza?

Secondo quanto riportato da CalcioNews24, l’Atalanta non ha ancora abbandonato la pista Maldini (sempre vigile e interessata a comprare il ragazzo).

Tuttavia non sono ancora arrivate offerte: non è da escludere una trattativa a giugno (prossima sessione di calciomercato escludendo quella invernale) se Maldini dovesse rimanere al Monza. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.