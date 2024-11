Maldini Atalanta, la situazione della trattativa tra concorrenza e continue valutazioni del ragazzo

Maldini Atalanta, la situazione attuale tra la trattativa, la concorrenza verso il trequartista del Monza (aspettando il mercato di gennaio)

La trattativa Maldini Atalanta vede i nerazzurri come sempre in pole position. Il trequartista del Monza rimane sempre una priorità considerando la giocata d’anticipo rispetto alla concorrenza. Tuttavia ci sono dietro delle valutazioni da non sottovalutare.

Secondo quanto riportato da CalcioNews24, Daniel Maldini, per quanto i nerazzurri siano ad oggi più avanti con il Monza, dall’altra il ragazzo valuterà comunque anche le altre offerte: dettate più che altro da una questione di spazio, considerando il suo voler giocare da protagonista.

I nerazzurri rimangono comunque ottimisti. Inoltre, non si tratta di una trattativa che si restringerà solo a gennaio: nel caso in cui il ragazzo dovesse rimanere a Monza (possibilità minime, ma comunque presenti) tutto si trasferirà in quel di giugno.