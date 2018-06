Mondiali 2018, brilla la stellina di Daniel Arzani: il classe 1999 ha ben impressionato con la maglia della Nazionale australiana, c’è la Juventus

Tra i calciatori più giovani presenti al Mondiale di Russia 2018, Daniel Arzani sta evidenziando tutte le sue qualità con la maglia dell’Australia. Il talento classe 1999 di origini iraniane ha scelto di giocare per i Socceroos e il commissario tecnico ha deciso di premiare le ottime prestazioni raccolte nel corso della stagione con la maglia del Melbourne City: due reti e tre assist in 16 presenze nella A-League, con qualità molto interessanti in prospettiva…

E i top club europei lo stanno seguendo con grande interesse, tra questi c’è la Juventus: secondo quanto riporta la stampa inglese, gli osservatori bianconeri hanno apprezzato le caratteristiche del gioiellino australiano e hanno intenzione di continuare a monitorarlo nel corso della rassegna. L’edizione odierna del The Sun rivela però che c’è già grande concorrenza per Arzani: dal Manchester City passando per il PSV Eindhoven, passando per Bayer Leverkusen e AZ Alkmaar. Nato a Chorramabad, l’esterno offensivo è stato tra i migliori in campo dei Socceroos nell’ultima sfida giocata contro la Danimarca e potrebbe partire titolare nel confronto in programma domani contro il Perù: la Juve c’è…