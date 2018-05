Formazione Australia 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Bert Van Marwijk

Non è più l’Australia che quasi rischiò di eliminare l’Italia nei Mondiali in Germania. Ma è comunque un Australia più che dignitosa. Innanzitutto ha nel commissario tecnico Van Marwijk una garanzia. E poi ha una spina dorsale di giocatori molto interessanti. Dal portiere del Brighton Ryan, passando per il centrocampista dell’Hull City Irvine, fino ad arrivare al bomber Maclaren, che in Scozia di gol ne ha fatti abbastanza. Il talento non abbonda, ma i canguri hanno organizzazione e quel pizzico di esperienza che serve per creare qualche grattacapo a Francia e Danimarca.

Ct Australia: Bert Van Marwijk

Bert Van Marwijk non è un uomo qualunque. Soprattutto non è un commissario tecnico qualunque. Ha raggiunto, nei Mondiali di Sudafrica 2010, la finalissima con l’Olanda, la nazionale del suo paese. Perse contro la Spagna, ma lasciò comunque un ottimo ricordo. Ora vuole regalare un sogno all’Australia: ottavi di finale possibili? Con Francia e Danimarca nello stesso girone sarà molto dura.

Formazione Australia 2018: i titolari ai Mondiali

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Degenek, Sainsbury, B. Wright, Alex Gersbach; Jedinak, Irvine; Kruse, Cahill, Leckie; Maclaren. Commissario tecnico: Bert Van Marwijk.

Convocati Australia 2018: la rosa di Van Marwijk

Portieri: Ryan (Brighton), Langerak (Nagoya Grampus), Jones (Feyenoord), Vukovic (Genk)

Difensori: Sainsbury (Grasshoppers), Wright (Bristol City), Behich (Bursaspor), Degenek (Yokohama Marinos), Risdon (Sydney Wanderers), Gersbach (Lens), Jurman (Suwon Bluewings), Meredith (Millwall), Susnjar (Mlada Boleslav), Karacic (NK Lokomotiva)

Centrocampisti: Jedinak (Aston Villa), Milligan (Al-Ahli), Troisi (Melbourne Victory), Rogic (Celtic), Luongo (QPR), Mooy (Huddersfield Town), Irvine (Hull City), Brillante (Sydney FC), Petratos (Newcastle Jets), Arzani (Melbourne City)

Attaccanti: Cahill (Millwall), Kruse (Bochum), Leckie (Hertha BSC), Juric (Lucerna), Rukavytsya (Maccabi Haifa), J.Maclaren (Hibernian), Giannou (AEK Larnaca), Nabbout (Urawa Red Diamonds)

Commissario tecnico: Bert Van Marwijk