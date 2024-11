Calciomercato Bayern Monaco, interesse per Bisseck: la posizione dell’Inter

Le ultime sul futuro di Yann Bisseck, difensore centrale tedesco dell’Inter, nel mirino del Bayern Monaco. Tutti i dettagli in merito

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta l’interesse di calciomercato dell’Inter per Yann Bisseck dal Bayern Monaco.

BISSECK INTER – «I numeri hanno un senso, non sono immaginari. Sono il frutto di un’attenzione evidente intorno al giocatore, che ha spinto l’Inter a rinnovargli il contratto fino al 2029. Che ha convinto la Germania a farlo seguire da vicino, tanto che al giocatore sono arrivate rassicurazioni su una futura chiamata da parte della sua selezione. Chiamata che potrebbe arrivare a marzo, proprio in occasione della sfida di Nations League contro l’Italia. E non è tutto».

SIRENE DI MERCATO – «Perché l’ascesa di Bisseck non è passata inosservata in giro per l’Europa. Il difensore è finito sul taccuino di diversi club europei, secondo alcune indiscrezioni anche il Bayern avrebbe messo gli occhi su di lui in prospettiva. La sensazione è che la prossima non sarà un’estate qualsiasi, intorno al nome di Bisseck. Starà all’Inter decidere se resistere o se realizzare una plusvalenza enorme. Ma in fondo è presto per affrontare questi discorsi».