Calciomercato Bayern Monaco, pronta un’offerta per Firmino

Calciomercato Bayern Monaco, dall’Inghilterra sono sicuri: pronta un’offerta di circa 90 milioni per Roberto Firmino

Il Bayern Monaco vuole tornare in alto e vuole farlo prendendo il meglio. Roberto Firmino, secondo il The Sun, è in cima alla lista del club bavarese. Con Timo Werner verso Liverpool, il brasiliano potrebbe fare il viaggio in direzione opposta e tornare in Bundesliga.

Il Bayern vuole pescare soprattutto in Premier League, visto che l’obiettivo rimane Leroy Sané del Manchester City. Sarà un’estate calda per il club tedesco.