Calciomercato Benfica: colpo Cavani. Giocatore e club alle firme

Calciomercato, Cavani si appresta a diventare un nuovo giocatore del Benfica: incontro decisivo a Parigi per chiudere. All’uruguaiano 8 milioni all’anno, bonus compresi, come riporta il quotidiano spagnolo AS.

CONTRATTO SCADUTO- Uno vincolato di lusso dunque che dopo aver deciso di non rinnovare il proprio contratto con il PSG scaduto lo scorso 30 giugno, si appresta a diventare un nuovo giocatore del Benfica. Firma prevista già per la giornata di oggi, al termine di un incontro in programma a Parigi per definire gli ultimi dettagli.