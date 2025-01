Calciomercato Bologna, la prestazione opaca di Asllani spinge i rossoblu verso il centrocampista dell’Inter?

Calciomercato Bologna, la prestazione disastrosa di Asllani in Supercoppa potrebbe accelerare la trattativa dei rossoblu a gennaio

Ieri Asllani in Supercoppa ha influito in negativo sulla prestazione dell’Inter: non dimostrandosi all’altezza della situazione. Nel mezzo anche il solito intesse rossoblu se si va a guardare il calciomercato Bologna.

Sartori era già intenzionato a comprarlo, e ora ha la concreta possibilità di spingere senza indugi abbassando ulteriormente il prezzo del ragazzo. Staremo a vedere in quel di gennaio come si evolverà la situazione.