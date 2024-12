Calciomercato Bologna, Bertola numero uno per la difesa. Nel frattempo un giocatore rifiuta l’Emilia

Calciomercato Bologna, Bertola obiettivo numero uno per la difesa. Nel mezzo anche il rifiuto di quel giocatore di venire in Emilia Romagna

La priorità del calciomercato Bologna è quella di rinforzare la difesa. Il primo nome in pole? Bertola (seguito anche da Inter e Juve). Ecco il resoconto di Tuttobolognaweb.

LA SITUAZIONE – Classe 2003 dello Spezia, Bertola è uno dei difensori più pregiati del campionato di Serie B e la concorrenza si fa folta, ma il Bologna prova a giocarsela e tiene aperta la pista. La trattativa per il rinnovo con il club ligure si è arenata e ora tutto passa da Tullio Tinti, il suo agente, che evidentemente si sta muovendo per aprire le porte della Serie A al suo assistito. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di prelevare il difensore a gennaio per poi lasciarlo allo Spezia fino a fine campionato, nell’ottica di una lotta promozione che ora coinvolge i bianconeri in cadetteria. Sembra sfumare, invece, MartinezQuarta.